Смело: Анна Тринчер показала свои обнаженные фото, сделанные на Бали

Артистка порадовала фолловеров откровенными снимками.
Анна Тринчер опубликовала в Instagram провокационные фото из откровенной фотосессии, которую она устроила во время отдыха на Бали.
Певица грациозно позировала перед фотокамерой обнаженной, демонстрируя стройную фигуру. На ней была только изысканная белая широкополая шляпа. Анна сидела на стуле, закинув ногу на ногу, и игриво прикрывала свои интимные места.
Снимки получились совсем не пошлыми, а наоборот – загадочными, соблазнительными и красивыми.
"Давай еще голая выйди!" Прочла я в комментариях и послушалась", – подписала снимки артистка.
Напомним, Анна Тринчер пришла на премьеру украинской комедии "Збори ОСББ" в рубашке шоколадного цвета, черных брюках и с лакированной сумкой цвета бургунди.
Читайте также:
- В лифе со стразами и мини-юбки: Анна Тринчер в сексуальном образе посетила премьеру фильма "Ворон"
- В мини-юбке и топе с рюшами: Анна Тринчер в кокетливом луке озвучила главную героиню мистического триллера
- В лосинах и футболке с узлом: Анна Тринчер сверкнула плоским животом на премьере украинского фильма