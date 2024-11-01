Смело: аргентинская модель в "голом" платье и без бюстгальтера блеснула сосками

Аргентинская модель и актриса Валентина Феррер посетила ежегодную хэллоуинскую вечеринку Хайди Клум в Нью-Йорке.

Для своего появления она выбрала откровенный аутфит. Девушка надела прозрачное платье макси, расшитое белым бисером и пайетками в виде веток, а также белыми перьями на рукавах и подоле. Под нарядом на ней были нюдовые трусы и не было бюстгальтера, поэтому Феррер сверкала обнаженной грудью и сосками перед собравшимися.

Валентина Феррер / Фото: Getty Images

Лук Валентина дополнила небольшой сумкой с фирменным логотипом бренда Louis Vuitton на золотой цепочке. У нее были распущены волосы с ровным пробором, макияж смоки-айс с густыми ресницами и темный маникюр.

Напомним, Валентина Феррер посетила афтепати "The Victorias Secret Show 2024" в Нью-Йорке, где предстала в кружевном платье с цветочным узором, под которым было черное белье.

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