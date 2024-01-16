Смело: австралийская актриса вышла на красную дорожку "Эмми" без бюстгальтера

28-летняя Лив Хьюсон выбрала для своего выхода минималистичный, но смелый лук.

Австралийская актриса, небинарная персона и звезда сериала Yellowjackets – Лив Хьюсон – посетила церемонию награждения премии Emmy Awards в Лос-Анджелесе.

Лив Хьюсон / Фото: Associated Press

Перед фотографами она появилась в черном костюме, состоявшем из штанов-палаццо и фрака, фалды которого переходили в шлейф. Фрак актриса надела на голое тело и продемонстрировала странную татуировку на животе.

Лив Хьюсон / Фото: Associated Press

Лив собрала волосы в низкий пучок и была без макияжа на лице. В ушах у нее были лаконичные серьги.

Напомним, а Селена Гомес пришла на Emmy Awards в эффектном платье-бюстье с сексуальным декольте от Oscar de la Renta, сшитому на заказ.

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