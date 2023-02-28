Смело: австралийская звезда реалити без бюстгальтера и в прозрачном мини-платье пришла на премьеру фильма

Чтобы привлечь к себе внимание, знаменитости появляются на мероприятиях в откровенных аутфитах.

Звезда реалити-шоу Big Brother Анджела Клэнси посетила премьеру драмы о спорте "Крид III: Наследие Рокки Бальбоа", состоявшуюся в австралийском городе Перт.

Знаменитость выбрала для своего появления смелый лук. Она надела черное прозрачное мини-платье со шнуровкой в зоне декольте и рюшами на подоле. Под одеждой на ней были только черные трусы-слипы. А вот обнаженную грудь Анджела прикрыла прядями волос.

Анджела Клэнси / Фото: Getty Images

Клэнси обула черные замшевые сапоги со шнуровками, которые завязала на коленях.

Волосы она собрала в высокий хвост и сделала насыщенный макияж с черными тенями и помадой малинового оттенка. В ушах у звезды были серьги-кольца, на руках – браслет и кольца. Длинный сверкающий маникюр завершил смелый образ Анджелы.

Напомним, в центре сюжета "Крид III" – Адонис Крид, достигший значительных вершин в мире бокса. В семейной жизни у него тоже все хорошо. В его жизнь возвращается друг детства, а теперь соперник – Дэмиен, которого освободили после почти 20-летнего заключения. В юношеские годы Дэмиен был отличным боксером, и теперь он хочет всем доказать, что его место – на ринге.

Встреча бывших друзей завершится не просто боем. Чтобы победить, Адонис должен поставить на карту собственное будущее, а Дэмиену терять нечего.

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