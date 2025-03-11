Смело: Барбара Палвин в кружевном белье и чулках-ботфортах пришла на фэшн-шоу Balenciaga

31-летняя венгерская модель в соблазнительном аутфите появилась на Парижской неделе моды.

Барбара Палвин находится в Париже на Неделе моды. Девушка посетила показ коллекции осень/зима 2025-2026 бренда Balenciaga, который прошел в Доме Инвалидов.

Модель продемонстрировала там сексуальный образ total black. На Барбаре было кружевное боди с вырезом на животе, нюдовая водолазка и бельевая экстремально короткая юбка, которая просвечивалась. На плечи она накинула элегантное черное пальто с атласными лацканами.

Барбара Палвин / Фото: Getty Images

Лук Палвин дополнила черными прозрачными оперными рукавицами с цветочными аппликациями, плотными чулками-ботфортами с кружевом и черной сумкой с кружевным платком на ручке.

Палвин сделала укладку с локонами и макияж в бежево-коричневых оттенках. В таком образе Барбара точно не осталась незамеченной.

Напомним, Барбара Палвин на ужине у Grand Diner du Louvre появилась в платье из кутюрной коллекции Iris Van Herpen 2021 нежного телесного цвета с разрезом спереди, вырезом на декольте и длинным шлейфом.

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