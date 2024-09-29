Смело: Белла Торн без бюстгальтера появилась на улицах Парижа

26-летняя актриса и певица в кожанке на голое тело посетила Парижскую неделю моды.

Белла Торн попала в объективы папарацци на улицах Парижа. Знаменитость шла на фэшн-шоу бренда Vetements, состоявшемся в рамках Недели моды.

Для своего выхода она выбрала провокационный аутфит. На Торн была черная кожаная куртка оверсайз с белыми и синими вставками. Под ней не было бюстгальтера, поэтому Белла сверкала своей обнаженной грудью.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Певица также надела черные свободные брюки, из-под которых выглядывали белые трусы. Обута она была в босоножки цвета металлик на шпильках.

Белла сделала укладку с локонами, макияж с помадой цвета молочного шоколада и длинный красный маникюр. Пальцы она украсила кольцами с камнями.

Напомним, Белла Торн на вечер открытия 20-й годовщины кинофестиваля HollyShorts в Голливуде предстала в кислотно-желтом жакете с широкими плечами и медно-черной пуговицей, который она надела на голое тело.

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