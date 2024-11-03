Смело: Блейк Лайвли в "голом" платье-кольчуге блеснула грудью на ивенте

Блейк Лайвли стала гостьей гала-вечера LACMA Art+Film, состоявшегося в Музее искусств округа Лос-Анджелесе.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

На ивенте она предстала в ярком образе. Блейк была одета в "голое" короткое платье-кольчугу, созданное из мерцающих пастельно-розовых и желтых ромбов. Под ней на звезде были нюдовые трусы и не было бюстгальтера, поэтому актриса сверкала грудью.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Аутфит Лайвли дополнила объемной оранжевой накидкой, которая имела эффект помятости, и розовыми босоножками Christian Louboutin Emilie с кристаллами и замшевым ремешком из телячьей кожи.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Блейк сделала прическу с локонами, макияж с пастельно-розовой помадой и завершила лук лаконичными золотыми украшениями.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Напомним, Блейк Лайвли появилась на улицах Нью-Йорка в кожаных бермудах с цветочным принтом и косухе с цветами, которую она надела на голое тело, от бренда Dauphinette.

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