Смело: бойфренд Кенддал Дженнер показал свое обнаженное фото

Парень модели Кендалл Дженнер – пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny – произвел настоящий фурор своим провокационным снимком в Instagram.

Артист показал селфи, на котором позировал полностью обнаженным. Bad Bunny похвастался сексуальным накачанным телом.

Bad Bunny/Instagram Bad Bunny

Фотография получилась затемнена, из-за этого ничего нельзя разглядеть, но это не мешает поклонницам рэпера наслаждаться его мужественным и соблазнительным телосложением.

Напомним, недавно Кендалл Дженнер показала снимки с отдыха в Мексике, на которых она продемонстрировала стройную фигуру в разных купальниках.

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