Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Смело: бойфренд Кенддал Дженнер показал свое обнаженное фото

Смело: бойфренд Кенддал Дженнер показал свое обнаженное фото

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
972
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Смело: бойфренд Кенддал Дженнер показал свое обнаженное фото

Bad Bunny / Фото: Getty Images

29-летний музыкант Bad Bunny похвастался накачанным торсом.

Парень модели Кендалл Дженнер – пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny – произвел настоящий фурор своим провокационным снимком в Instagram.

Артист показал селфи, на котором позировал полностью обнаженным. Bad Bunny похвастался сексуальным накачанным телом.

Bad Bunny/Instagram Bad Bunny / ©
Bad Bunny/Instagram Bad Bunny

Фотография получилась затемнена, из-за этого ничего нельзя разглядеть, но это не мешает поклонницам рэпера наслаждаться его мужественным и соблазнительным телосложением.

Напомним, недавно Кендалл Дженнер показала снимки с отдыха в Мексике, на которых она продемонстрировала стройную фигуру в разных купальниках.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
972
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация