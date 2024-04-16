Смело: британская актриса в "голом" платье пришла на церемонию

Британская актриса театра Шеридан Смит посетила церемонию театральной премии Лоуренса Оливье в Лондоне. Она обратила на себя внимание своим провокационным луком.

Шеридан Смит / Фото: Associated Press

Смит появилась в черном "голом" платье, расшитом стразами и камнями, под которым на ней был топ-полоска и трусы с высокой посадкой. Наряд она скомбинировала с черными лакированными туфлями с ремешками, на высокой платформе и шпильках.

Шеридан Смит / Фото: Associated Press

Звезда показала, как выглядит ее фигура и спереди, и сзади.

Шеридан Смит / Фото: Associated Press

Шеридан сделала элегантную прическу с мокрым эффектом, макияж с длинными пышными ресницами и бордовый маникюр. В ушах у нее были длинные серьги со стразами.

Шеридан Смит / Фото: Associated Press

Напомним, а Николь Шерзингер предстала на премии в черном вечернем платье на тонких бретельках, со шлейфом и разрезом до бедра.

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