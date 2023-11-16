Смело: британская футболистка в "голом" платье и без бюстгальтера вышла на красную дорожку

39-летняя Алекс Скотт решила привлечь к себе внимание провокационным луком.

В Королевском оперном театре в Лондоне состоялась церемония вручения наград GQ Men Of The Year Awards 2023. Наше внимание привлекла британская футболистка и игрок национальной сборной Англии Алекс Скотт, которая выбрала для своего появления откровенный образ.

Футболистка появилась на красной дорожке в "голом" платье в сетку, украшенном кристаллами. Под нарядом были только нюдовые стринги. А вот обнаженной грудью Алекс без комплексов сверкала на публику.

Алекс Скотт / Фото: Getty Images

Свой аутфит она дополнила туфлями на высоких шпильках, скромной прической, макияжем с помадой шоколадного оттенка и бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Алекс Скотт / Фото: Associated Press

Напомним, трансгендерная американская актриса и модель Индия Мур в "голом" наряде посетила презентацию коллаборации Ким Кардашьян Skims х Swarovski в Нью-Йорке.

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