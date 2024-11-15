Смело: британская художница в откровенном платье и без трусов пришла на ивент

Британская художница Би Бердсворт привлекла внимание своим смелым луком на презентации рождественской кампании Agent Provocateur в Лондоне.

На ивент она пришла в черном длинном платье, которое по бокам было скреплено серебряными цепочками и обнажало ее тело. Под нарядом не было белья, что придало ее образу провокационности.

Би Бердсворт / Фото: Getty Images

Аутфит Би дополнила черными босоножками на шпильках. У нее была короткая прическа, макияж с подчеркнутыми черным карандашом глазами и густыми бровями, а также черный педикюр. На запястье у художницы был браслет, а в ушах – лаконичные серьги-кольца.

Девушка также продемонстрировала на камеру татуировку на руках.

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