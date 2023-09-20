Смело: британская модель пришла на церемонию в "голом" платье с декольте до пупка

Леоми Андерсон в прозрачном платье и без бюстгальтера вышла в свет.

Британская модель Леоми Андерсон посетила церемонию вручения наград The Sun "Who Cares Wins", которая состоялась в 2023 году в Лондоне.

Для такого события она выбрала смелый аутфит. Леоми надела черное прозрачное платье с глубоким декольте почти до пупка. Наряд был украшен вышивкой, бисером и пайетками, которые и прикрыли обнаженную грудь манекенщицы. Она выглядела стройно и совсем не вульгарно.

Леоми Андерсон / Фото: Getty Images

Под нарядом были черные трусы или мини-юбка. Обула Андерсон черные босоножки на шпильках и дополнила образ черным клатчем из крокодиловой кожи.

Леоми сделала элегантную прическу и макияж с пышными ресницами. В ушах у нее были бриллиантовые серьги. Откровенный лук красавица завершила кольцом и французским маникюром.

Напомним, на фэшн-шоу Vogue World Леоми Андерсон пришла в голубом мини-платье, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.

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