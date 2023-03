Смело: британская модель пришла на премьеру фильма без белья

Британская модель и визажист Лотти Томлинсон посетила состоявшуюся в Лондоне премьеру фильма All Of Those Voices.

Красавица выбрала для своего появления смелый образ. Она одела черное полупрозрачное обтягивающее платье, отлично подчеркнувшее ее сексуальную фигуру. Под нарядом на ней отсутствовало белье.

Лотти Томлинсон / Фото: Getty Images

Модель дополнила лук туфлями цвета металлик, прической, собранной вверх, нежным макияжем и длинным молочным маникюром. В ушах у нее были серьги-кольца, а на шее – золотая подвеска на цепочке.

Лотти Томлинсон / Фото: Associated Press

Лотти пришла на мероприятие в компании своего бойфренда – манекенщика Льюиса Бертона.

Перед фотокамерами Томлинсон позировала также со своими сестрами – Дейзи и Фиби, которые тоже появились в сексуальных аутфитах.

Лотти Томлинсон / Фото: Associated Press

