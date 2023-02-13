Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Смело: британская певица блеснула сосками на музыкальной премии в Лондоне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2113
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Смело: британская певица блеснула сосками на музыкальной премии в Лондоне

Charli XCX / Фото: Getty Images

На что только не идут звезды, чтобы привлечь внимание на мероприятиях.

Британская артистка Charli XCX знает, как оказаться в центре внимания ивента. Певица появилась на состоявшейся в Лондоне красной дорожке музыкальной премии Brit Awards 2023 в смелом аутфите.

Она предстала в прозрачном белом длинном платье с американской проемом и со шлейфом от Ludovic de Saint Sernin, которое было по всей длине украшено логотипом бренда из стразов.

Charli XCX / © Getty Images
Charli XCX / Фото: Getty Images

Под нарядом были белые стринги и отсутствовал бюстгальтер, поэтому звезда сверкнула сосками. Обула она белые босоножки на высокой платформе.

Charli XCX распустила волосы и сделала макияж с насыщенными и длинными черными стрелками. Образ она дополнила бриллиантовыми браслетами и кольцами. Французский маникюр завершил лук певицы.

Напомним, звезда соцсетей и инфлюэнсер Мандана Болурчи вышла на прогулку по Лос-Анджелесу в синем мини-платье с прозрачными вставками и без белья.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2113
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация