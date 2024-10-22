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Смело: британская певица в прозрачном платье и без бюстгальтера появилась на улицах Нью-Йорка

Смело: британская певица в прозрачном платье и без бюстгальтера появилась на улицах Нью-Йорка

Смело: британская певица в прозрачном платье и без бюстгальтера появилась на улицах Нью-Йорка

Элли Голдинг / Фото: Getty Images

37-летняя Элли Голдинг в "голом" наряде вышла на прогулку.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала британская певица Элли Голдинг. Артистка привлекла внимание провокационным луком.

На звезде было черное прозрачное платье макси с черными полосками сверху, под которое она надела только черные трусы. Элли без комплексов сверкала перед присутствующими своей пышной обнаженной грудью.

Аутфит Голдинг дополнила черными лакированными босоножками на высоких платформах и каблуках. В руке она несла черный пиджак и черную кожаную сумку.

Элли Голдинг / © Getty Images
Элли Голдинг / Фото: Getty Images

Певица сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками и розовой помадой, уши украсила лаконичными серьгами, а пальцы – кольцами.

Напомним, Элли Голдинг на церемонию вручения наград Brit Awards пришла в эффектном шелковом платье нежного оттенка крем-брюле от бренда Alberta Ferretti.

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