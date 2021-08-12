Смело: британская телезвезда в прозрачном белье сверкнула сосками

Хлоя Ферри обожает фотографироваться в сексуальном нижнем белье и соблазнять этими снимками поклонников.

Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – продолжает будоражить воображение фоловеров в Instagram своими откровенными снимками.

На этот раз красотка надела прозрачный комплект белья с кислотно-желтой окантовкой. В этом бюстгальтере Хлоя сверкнула сосками на камеру, но это ее ничуть не смутило.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Ферри также продемонстрировала соблазнительные формы: тонкую талию и широкие бедра.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Волосы телеведущая собрала в высокий пучок и, как всегда, сделала насыщенный макияж. Красный маникюр завершил откровенный лук Хлои.

Ферри обожает сниматься в белье и публиковать снимки в соцсети. В прошлый раз она позировала на камеру в нижнем белье с сине-голубыми цветами.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

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Откровенные образы Хлои Ферри (45 фото)

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