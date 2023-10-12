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Смело: британская ведущая вышла на красную дорожку в прозрачном платье-сетке и с отросшим педикюром

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Время на прочтение
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Смело: британская ведущая вышла на красную дорожку в прозрачном платье-сетке и с отросшим педикюром

Майлин Класс / Фото: Getty Images

Майлин Класс появилась на светском мероприятии в "голом" наряде.

Майлин Клас посетила церемонию награждения премии Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, которая состоялась в The Roundhouse в Лондоне.

Для своего появления знаменитость выбрала смелый аутфит. Она надела черное прозрачное платье-сетку макси со стразами, под которым на ней был черный сексуальный бюстгальтер с кружевом и трусы с высокой посадкой. Класс выглядела очень соблазнительно.

Образ Майлин дополнила черными кожаными босоножками на шпильках и черным стеганным клатчем.

Майлин Класс / © Getty Images
Майлин Класс / Фото: Getty Images

Ведущая аккуратно уложила волосы, сделала насыщенный макияж, подчеркнув глаза черным карандашом. В ушах у нее были интересные серьги-узелки с камнями.

И все было бы идеально, если бы не педикюр Майлин – бежевый гель-лак заметно отрос. Наверное, у ведущей не было времени его обновить.

Майлин Класс / © Getty Images
Майлин Класс / Фото: Getty Images

Напомним, Майлин Класс в леопардовом платье-рубашке и тренч от Burberry сходила на работу.

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Дата публикации
Просмотры
878
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