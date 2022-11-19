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Смело: чилийская певица пришла на красную дорожку без нижнего белья

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1769
Время на прочтение
1 мин
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Смело: чилийская певица пришла на красную дорожку без нижнего белья

Ками / Фото: Associated Press

26-летняя артистка из Чили – Ками – решила привлечь к себе внимание откровенным луком.

Певица Ками посетила церемонию награждения премии Latin Grammy Awards, которая состоялась в Mandalay Bay Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе.

Чтобы выделиться среди других красавиц на красной дорожке, Ками появилась в провокационном луке. Красавица пришла на мероприятие без нижнего белья. На ней было длинное платье темного оттенка цвета металлик, которое имело большой вырез от талии до бедра. Это выглядело очень пикантно.

Ками / © Associated Press
Ками / Фото: Associated Press

Кроме того, из-за отсутствия бюстгальтера артистка блеснула сосками.

Свой аутфит Ками дополнила пышной укладкой с кудрями, ярким макияжем с салатовыми тенями на веках, множеством колечков и длинным маникюром.

Ками / © Associated Press
Ками / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1769
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