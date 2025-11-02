Смело: Деми Мур в "голом" платье с цветочной вышивкой и без бюстгальтера блистала на гала-концерте

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур посетила гала-концерт LACMA Art + Film, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе.

Деми Мур / © Associated Press

Актриса появилась там в "голом" платье макси с халтером, американской проймой и небольшим шлейфом от бренда Gucci. Наряд имел разноцветную цветочную вышивку пайетками и бисером.

Деми Мур / © Associated Press

Под платьем у Деми не было бюстгальтера, что добавило ее луку пикантности. Она выглядела в нем стройной и эффектной.

Деми Мур / © Associated Press

Мур дополнила аутфит черными туфлями-лодочками, прической с локонами, уложенными на одну сторону, макияжем с персиковыми румянами и бриллиантовыми украшениями.

Деми Мур / © Associated Press

Напомним, Деми Мур на презентации "Лендмен" предстала в сером платье-футляр и замшевых бежевых туфлях.