Смело: Деми Мур в "голом" платье с цветочной вышивкой и без бюстгальтера блистала на гала-концерте
62-летняя актриса в откровенном платье от Gucci посетила светское мероприятие.
Деми Мур посетила гала-концерт LACMA Art + Film, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе.
Актриса появилась там в "голом" платье макси с халтером, американской проймой и небольшим шлейфом от бренда Gucci. Наряд имел разноцветную цветочную вышивку пайетками и бисером.
Под платьем у Деми не было бюстгальтера, что добавило ее луку пикантности. Она выглядела в нем стройной и эффектной.
Мур дополнила аутфит черными туфлями-лодочками, прической с локонами, уложенными на одну сторону, макияжем с персиковыми румянами и бриллиантовыми украшениями.
Напомним, Деми Мур на презентации "Лендмен" предстала в сером платье-футляр и замшевых бежевых туфлях.