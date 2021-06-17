Смело: Деми Роуз в прозрачном комбинезоне и без белья сходила в ресторан

26-летняя модель не любит носить белье. Она без комплексов ходит без него в общественные места.

Деми Роуз – очень смелая девушка. Она обожает эпатировать публику и фолловеров в Instagram своими провокационными образами.

На этот раз модель сходила в ресторан на Ибице в откровенном образе. Она надела обтягивающий прозрачный комбинезон с принтом, под которым не было нижнего белья. Наряд идеально подчеркнул ее пышные формы.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Роуз сделала себе высокий хвост, накрутив его, и макияж с акцентом на глазах.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

"В прохладе вечера, когда все становится как-то круто", - подписала снимки модель.

А недавно Роуз в романтическом белом купальнике с рюшами и в парео покаталась на качелях, устроив себе небольшой фотосет.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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