Смело: девушка Роберта Паттинсона пришла на мероприятие в прозрачном платье и без белья

Сьюки Уотерхаус в провокационном наряде от Fendi блеснула сосками на Met Gala.

Роберт Паттинсон вместе со своей возлюбленной Сьюки Уотерхаус посетил Бал Института костюма Met Gala, который был посвящен творчеству Карла Лагерфельда.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон на Met Gala / Фото: Associated Press

Сьюки для мероприятия выбрала смелый образ с весенними нотками. На ней было прозрачное платье миди из шелкового тюля, украшенное вышивкой с изображением красочных цветов и фазанов.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Это наряд из весенней коллекции Fendi 2019, предпоследней для бренда Лагерфельда и последней презентации, на которой он присутствовал.

"Когда я поняла, что весна 2019 года была одной из его последних коллекций, меня мгновенно увлекло", — поделилась Сьюки о выборе своего платья.

Под нарядом были только бежевые трусы с блестками. И поскольку на модели отсутствовал бюстгальтер, то сквозь цветочную вышивку можно разглядеть ее соски, что придавало ее образу пикантности.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон на Met Gala / Фото: Associated Press

Аутфит Уотерхаус дополнила босоножками на каблуке, инкрустированном стразами, легкой укладкой и нежным макияжем с зелеными тенями на веках. На пальцах у нее были кольца с камнями, а в ушах – массивные серьги с камнями.

Паттинсон был одет в черный костюм и белую рубашку. Сверху брюк актер надел плиссированную черную полуюбку.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон на Met Gala / Фото: Associated Press

Роберт и Сьюки не сдерживали своих чувств: они позировали обнимаясь и смотрели друг на друга влюбленными глазами.

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