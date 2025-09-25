- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Смело: дочь Мадонны обнажила грудь на фэшн-ивенте в Милане
Лурдес Леон любит эпатировать публику своими провокационными луками.
Дочь Мадонны — 28-летняя модель и певица Лурдес Леон — посетила показ бренда Knwls, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.
На фэшн-ивенте она появилась в сером корсетном топе с глубоким декольте, юбке на шнуровке и черных высоких остроносых сапогах на шпильках. В руках она держала черную кожаную куртку с бахромой.
Лурдес сидела в первом ряду модного показа и случайно, а, возможно, и специально обнажила грудь — в этот момент фотографы ее запечатлели.
Аутфит Леон дополнила идеально ровной укладкой, макияжем с акцентом на глазах и серебряной цепочкой на шее.
Напомним, Лурдес Леон на фэшн-показ Saint Laurent во время Парижской недели моды пришла в «голом» ажурном кэтсьюте и без бюстгальтера.