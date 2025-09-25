ТСН в социальных сетях

Смело: дочь Мадонны обнажила грудь на фэшн-ивенте в Милане

Лурдес Леон любит эпатировать публику своими провокационными луками.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лурдес Леон

Лурдес Леон / © Getty Images

Дочь Мадонны — 28-летняя модель и певица Лурдес Леон — посетила показ бренда Knwls, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.

На фэшн-ивенте она появилась в сером корсетном топе с глубоким декольте, юбке на шнуровке и черных высоких остроносых сапогах на шпильках. В руках она держала черную кожаную куртку с бахромой.

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес сидела в первом ряду модного показа и случайно, а, возможно, и специально обнажила грудь — в этот момент фотографы ее запечатлели.

Аутфит Леон дополнила идеально ровной укладкой, макияжем с акцентом на глазах и серебряной цепочкой на шее.

Напомним, Лурдес Леон на фэшн-показ Saint Laurent во время Парижской недели моды пришла в «голом» ажурном кэтсьюте и без бюстгальтера.

286
