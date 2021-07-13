Смело: дочь Шона Пенна сверкнула грудью на красной дорожке в Каннах

30-летняя модель и актриса выбрала для мероприятия пикантный лук.

Дочь Шона Пенна - Дилан Пенн – вчера, 12 июля, блистала на красной дорожке 74-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Она пришла на премьеру фильма Уэса Андерсона "Французская рассылка".

Перед фотокамерами модель позировала в весьма откровенном образе. На ней было черное блестящее обтягивающее платье, расшитое пайетками, с американской проймой и золотой молнией сзади.

Дилан Пенн / Associated Press

Наряд имел прозрачные вставки спереди и сзади, которые оголяли ее пикантные места. Так она сверкнула своей пышной грудью и ягодицами.

Дилан Пенн / Associated Press

Дилан Пенн / Associated Press

Аутфит Пенн дополнила золотыми босоножками на высокой платформе и каблуках. В этом луке она выглядела стройной и привлекательной.

Дилан Пенн / Associated Press

Волосы Дилан собрала в хвост, выпустив спереди пряди, в макияже сделала акцент на глазах, а уши украсила массивными серьгами с бриллиантами и изумрудами. Такое же большое кольцо было и на пальце.

Дилан Пенн / Associated Press

В руках красотка держала черный клатч с перьями и белыми камнями.

Ранее девушка посетила вечеринку Chopard Gentleman's Evening в Каннах. На ней было элегантное серое платье с глубоким декольте практически до пупка и вырезами с обеих сторон на талии. Наряд был декорирован драгоценным колье с синим большим камнем и маленькими мелкими, похожими на сапфир, и мелкими бриллиантами. Волосы Дилан собрала заколкой и надела серьги с камнями.

Дилан Пенн / Getty Images

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