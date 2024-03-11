Смело: Джоди Тернер-Смит пришла на послеоскаровскую вечеринку без белья

Джоди Тернер-Смит продемонстрировала на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз откровенный образ.

На красной дорожке она предстала в смелом черном бархатном платье макси с глубоким декольте и высоким разрезом до талии. Под нарядом отсутствовало белье.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Джоди уверенно позировала перед фотографами и хвасталась сексуальными формами.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Аутфит звезда дополнила черными кожаными туфлями на шпильках. В ушах у нее были серьги с камнями, а на руке – браслет из этого комплекта. Короткая белокурая прическа, легкий макияж и коричневый маникюр завершили лук Тернер-Смит.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

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