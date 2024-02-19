Смело: Джордан Данн пришла на вечеринку в наряде с декольте до лобка и блеснула сексуальной грудью

33-летняя модель своим аутфитом привлекла к себе внимание на афтепати церемонии BAFTA.

Джордан Данн посетила вечеринку Fashion And Film Party, организованную изданием Vogue и брендом Tiffany & Co. в Лондоне.

Модель появилась там в смелом аутфите. Она надела черный комбинезон с брюками-клеш и глубоким декольте аж до лобка. Через такой откровенный вырез Данн блеснула пышной и сексуальной грудью, а также плоским животом.

Джордан Данн / Фото: Getty Images

Свой лук Джордан дополнила черными остроносыми туфлями. У нее была короткая стрижка, макияж с длинными накладными ресницами, элегантные серьги с камнями и французский маникюр с акцентным черным лаком.

Напомним, Джордан Данн на вечеринке британского Vogue 2023 Forces For Change предстала в черном платье макси от бренда Versace с американской проймой. По бокам наряд имели вырезы, скрепленные на бедрах металлической фурнитурой.

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