Смело: эффектная Джиджи Хадид в прозрачном бюстгальтере пришла на фэшн-показ Рианны

Модель приняла участие в бельевом показе барбадосской певицы.
Сегодня, 22 сентяюбря, в Лос-Анджелесе, в отеле Westin Bonaventure Hotel & Suites прошло шоу бельевого бренда Рианны - Savage X Fenty. Его трансляция состоится в пятницу, 24 сентября, на платформе Amazon Prime Video.
В показе приняла участие Джиджи Хадид. Она пришла на фэшн-ивент в эффектном сексуальном образе. Модель была одета в белый брючный костюм. Под жакетом на Джиджи был белый прозрачный кружевной бюстгальтер, который будоражил воображение всех присутствующих мужчин.
Наряд она дополнила белыми лакированными остроносыми туфлями. Шею Хадид украсила роскошным многослойным жемчужным ожерельем с золотыми акцентами.
Жакет был скреплен большой золотой брошкой. Ее пальцы украшали кольца и французский маникюр.
Волосы Джиджи распустила, уложила назад и сделала макияж с нюдовой помадой и черными "кошачьими" стрелками на глазах. В ушах у нее были изящные серьги с камнями.
А сама виновница торжества – Рианна - блистала в желтом мини-платье и укороченном бомбере с широкими рукавами, которые были декорированы мелкой сеткой со стразами.
В показе также приняли участие Ирина Шейк, Эмили Ратажковски, Джоан Смоллс, Алек Век, Ванесса Хадженс, Бехати Принслу, Нормани, Джазмин Салливан, Дэдди Янки и другие.
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