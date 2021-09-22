Смело: эффектная Джиджи Хадид в прозрачном бюстгальтере пришла на фэшн-показ Рианны

Модель приняла участие в бельевом показе барбадосской певицы.

Сегодня, 22 сентяюбря, в Лос-Анджелесе, в отеле Westin Bonaventure Hotel & Suites прошло шоу бельевого бренда Рианны - Savage X Fenty. Его трансляция состоится в пятницу, 24 сентября, на платформе Amazon Prime Video.

В показе приняла участие Джиджи Хадид. Она пришла на фэшн-ивент в эффектном сексуальном образе. Модель была одета в белый брючный костюм. Под жакетом на Джиджи был белый прозрачный кружевной бюстгальтер, который будоражил воображение всех присутствующих мужчин.

Джиджи Хадид / Getty Images

Наряд она дополнила белыми лакированными остроносыми туфлями. Шею Хадид украсила роскошным многослойным жемчужным ожерельем с золотыми акцентами.

Жакет был скреплен большой золотой брошкой. Ее пальцы украшали кольца и французский маникюр.

Волосы Джиджи распустила, уложила назад и сделала макияж с нюдовой помадой и черными "кошачьими" стрелками на глазах. В ушах у нее были изящные серьги с камнями.

А сама виновница торжества – Рианна - блистала в желтом мини-платье и укороченном бомбере с широкими рукавами, которые были декорированы мелкой сеткой со стразами.

Рианна / Getty Images

В показе также приняли участие Ирина Шейк, Эмили Ратажковски, Джоан Смоллс, Алек Век, Ванесса Хадженс, Бехати Принслу, Нормани, Джазмин Салливан, Дэдди Янки и другие.

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Показ Рианны Savage X Fenty в Лос-Анджелесе (9 фото)

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