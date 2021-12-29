Смело: Екатерина Бужинская сверкнула обнаженной грудью

Певица в кокетливом аутфите снялась в фотосете.

Екатерина Бужинская порадовала своих фолловеров в Instagram новой фотосессией, в которой она предстала в смелом образе.

Артистка была одета в брюки цвета металлик и блестящий персиково-серебристый жакет без пуговиц с широкими плиссированными рукавами.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Под жакетом не было бюстгальтера, поэтому на одной из фотографий Екатерина игриво сверкнула своим обнаженным бюстом.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Свой образ звезда дополнила туфлями цвета металлик на высокой платформе и каблуке.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Короткая прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах и большая моносерьга-кольцо завершили соблазнительный лук Бужинской.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

"Предновогодняя суета. Как все успеть? Составление новогоднего меню, покупка подарков, организация развлечений для семьи, а еще и концерты", — подписала снимки артистка.

Напомним, Екатерина в эффектном платье и с украшением на голове поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом.

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