Смело: Екатерина Бужинская сверкнула обнаженной грудью

Певица в кокетливом аутфите снялась в фотосете.
Екатерина Бужинская порадовала своих фолловеров в Instagram новой фотосессией, в которой она предстала в смелом образе.
Артистка была одета в брюки цвета металлик и блестящий персиково-серебристый жакет без пуговиц с широкими плиссированными рукавами.
Под жакетом не было бюстгальтера, поэтому на одной из фотографий Екатерина игриво сверкнула своим обнаженным бюстом.
Свой образ звезда дополнила туфлями цвета металлик на высокой платформе и каблуке.
Короткая прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах и большая моносерьга-кольцо завершили соблазнительный лук Бужинской.
"Предновогодняя суета. Как все успеть? Составление новогоднего меню, покупка подарков, организация развлечений для семьи, а еще и концерты", — подписала снимки артистка.
Напомним, Екатерина в эффектном платье и с украшением на голове поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом.
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