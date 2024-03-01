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Смело: Эмили Ратажковски без бюстгальтера пришла на Парижскую неделю моды

Смело: Эмили Ратажковски без бюстгальтера пришла на Парижскую неделю моды

Смело: Эмили Ратажковски без бюстгальтера пришла на Парижскую неделю моды

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

32-летняя модель появилась на фэшн-ивенте в откровенном луке.

Эмили Ратажковски посетила показ бренда Loewe, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Для своего появления модель выбрала смелый лук. Она предстала в расстегнутом темно-синем жакете, который она надела на голое тело. Ратажковски продемонстрировал соблазнительное декольте и плоский живот.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

На Эмили также была черная кожаная юбка до колен, пронизанная длинной золотой спицей. Обута она была в черные босоножки с ремешками.

Свой образ красавица дополнила сумкой Loewe Squeeze на золотой цепочке и стильными очками "кошачий глаз" с черепаховым принтом и золотой проволочной оправой.

Напомним, Эмили Ратажковски в атласном мини-платье блеснула пышной грудью.

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