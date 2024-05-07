Смело: Эмили Ратажковски в "голом" платье блеснула сосками и упругими ягодицами на Met Gala

Модель в провокационном наряде от Atelier Versace сияла на Балу Института костюма

Самый откровенный образ на благотворительном Балу Института костюма в Нью-Йорке продемонстрировала Эмили Ратажковски.

Модель появилась на Met Gala в "голом" платье Atelier Versace из коллекции осень-зима 2001 года. Оно имело узоры в виде цветов и лепестков, расшитые бисером и стразами, а также вырез на спине и небольшой шлейф.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Поскольку под нарядом отсутствовал бюстгальтер, Эмили сверкала перед присутствующей пышной и соблазнительной грудью.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

А еще девушка не упустила возможности похвастаться своими упругими и сексуальными ягодицами, а также стройной фигурой.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Аутфит Ратажковски дополнила нюдовыми босоножками Rene Caovilla с бусинами и на шпильках. Ей сделали красивую прическу с плетением и макияж смоки-айс. В ушах у модели были элегантные серьги, а на руках – браслет с камнями и кольца.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

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