Смело: финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" без бюстгальтера предстала в фотосессии

Юлия Бельченко призвала всех женщин регулярно проходит осмотр у маммолога.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" снялась топлес в новой фотосессии авторства Julia Chervak.

Девушка позировала перед фотокамерой в одних джинсах. Обнаженную грудь она прикрыла сначала сухими растениями, а затем руками.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Снимки она посвятила международному дню борьбы с раком молочной железы. Она призвала всех женщин внимательно относится к своему здоровью и регулярно проходит осмотр у маммолога.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

"15 октября - международный день борьбы с раком молочной железы. Он занимает 1-е место в структуре онкологических заболеваний у женщин. Но это заболевание встречается и у мужчин. Очень часто, этот недуг обнаруживают уже на ІІІ–ІV стадии, когда эффективность лечения значительно снижена. При условии обнаружения этой болезни на І стадии успех лечения составляет 95%.

Чтобы снизить риски заболевания, нужно вести здоровый образ жизни, следить за весом, поддерживать физическую активность. Обязательно, раз в 1-2 года проходить обследование у маммолога. Помните, мы несем ответственность за свою жизнь и здоровье. Любить себя - означает заботится о себе. Будьте здоровы", - написала Бельченко.

Еще красотка продемонстрировала эффектный вечерний образ в платье миди с пикантным декольте и обнаженными плечами.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

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