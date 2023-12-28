Смело: Хайди Клум показала, как загорала на пляже топлес

Звезда улетела на отдых на острова в Карибском море.
50-летняя модель и телеведущая – Хайди Клум – улетела с мужем Томом Каулитцем на популярный среди селебрити курорт - остров Сен-Бартелеми, где они и отпраздновали Рождество.
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В своем Instagram звезда опубликовала видео с пляжа – она загорает топлес, в одних лишь черных плавках, прикрывая грудь рукой.
Но супруги проводят все время не только на пляже – они также много гуляют по острову в поисках красивых мест для купания и отдыха.
Напомним, недавно Хайди Клум снялась в рождественской промокампании для бренда нижнего белья Intimissimi в компании своей дочери – 19-летней Лени. Мама и дочь в красном нижнем белье весело позировали на камеру.
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