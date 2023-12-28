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Смело: Хайди Клум показала, как загорала на пляже топлес

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
590
Время на прочтение
1 мин
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Смело: Хайди Клум показала, как загорала на пляже топлес

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Звезда улетела на отдых на острова в Карибском море.

50-летняя модель и телеведущая – Хайди Клум – улетела с мужем Томом Каулитцем на популярный среди селебрити курорт - остров Сен-Бартелеми, где они и отпраздновали Рождество.

(листайте фото вправо)

В своем Instagram звезда опубликовала видео с пляжа – она загорает топлес, в одних лишь черных плавках, прикрывая грудь рукой.

Но супруги проводят все время не только на пляже – они также много гуляют по острову в поисках красивых мест для купания и отдыха.

Напомним, недавно Хайди Клум снялась в рождественской промокампании для бренда нижнего белья Intimissimi в компании своей дочери – 19-летней Лени. Мама и дочь в красном нижнем белье весело позировали на камеру.

Лени и Хайди Клум в промокампании Intimissimi / © Instagram Лени Клум
Лени и Хайди Клум в промокампании Intimissimi / Фото: Instagram Лени Клум

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Дата публикации
Просмотры
590
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