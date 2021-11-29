Смело: "Холостячка" Злата Огневич позировала перед камерой без бюстгальтера

Смело: "Холостячка" Злата Огневич позировала перед камерой без бюстгальтера

Певица продолжает удивлять смелыми образами.

Злата Огневич снялась в пикантной фотосессии авторства Natalia Dudych, в которой она предстала без бюстгальтера. Вместо белья ее грудь прикрывал аксессуар в виде черной полоски с золотой металлической вставкой.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Одета артистка была в белый жакет и брюки с высокой талией, на шее висел черный галстук и золотая цепочка.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Аутфит Злата дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах.

Второй аутфит из фотосета получился не менее соблазнительным. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в черном корсете-боди, лакированном топе с пышными рукавами с молнией и колготах-сетке.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Огневич блистала также в черном кроп-топе, асимметричной юбке с серебристой бахромой, высоких перчатках и высокий сапогах.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Уши она украсила длинными серьгами с камнями, а голову - обручем.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

К слову, финал реалити-шоу "Холостячка" состоится уже в эту пятницу, 3 декабря, и мы узнаем, кто покорил сердце Златы.

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