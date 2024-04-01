Смело и эффектно: певица в розовом бикини покаталась на лыжах

Хайди Монтаг в пляжном луке появилась на горнолыжном курорте.

Американская певица и звезда реалити-шоу "Голливудские холмы" – Хайди Монтаг – опубликовала в Instagram интересное видео с отдыха на горнолыжном курорте в Аспене, штат Колорадо.

Артистка покаталась на лыжах в провокационном луке. На ней было только розовое бикини на завязках. Блондинка выглядела стройно, сексуально и эффектно.

А еще Монтаг похвасталась упругими ягодицами.

Она распустила волосы и надела на лицо черные очки.

Такой образ конечно бы больше подошел для отпуска на пляже, но Хайди решила ошеломить всех своей затеей.

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