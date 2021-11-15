Смело и эпатажно: фронтмен Maneskin появился на MTV EMA в чулках

Группа известна своими эпатажными образами.

14 ноября в Будапеште на спортивной арене László Papp состоялась церемония вручения премии MTV Europe Music Awards 2021. Это был первый раз, когда Венгрия принимала у себя это мероприятие.

Одними из самых эффектных появлений на красной дорожке стал выход итальянской глэм-рок группы Maneskin, которые победили в этом году на конкурсе "Евровидение".

Maneskin / Associated Press

Басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио позировали для фото в ярких и смелых брючных нарядах от бренда Gucci, но вот вокалист Дамиано Давид выделился более эпатажным луком, ведь надел прозрачную черную рубашку с люрексом, которую завязал на торсе, чулки в сетку на кожаном поясе, лакированные ботфорты на каблуке и высокие лакированные перчатки. Также на Дамиано были кружевные черные трусы.

Maneskin / Associated Press

На глазах у артистов был эффектный черный макияж. Maneskin победили в номинации "Лучшая рок-группа".

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