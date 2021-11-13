Смело и роскошно: Леди Гага впечатлила смокингом с прозрачными вставками и камнями

Она надела сверкающий наряд от культового Модного дома.

Певица и актриса Леди Гага в своих повседневных луках предпочитает эпатаж и гламур, поэтому часто появляется в нарядах, которые любая другая девушка вряд ли осмелилась надеть. Особенно большое внимание своим нарядам звезда уделяет сейчас, когда к ней повышен интерес публики из-за нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи", где Гага сыграла главную роль.

Вчера, 12 ноября, звезду заметили в Лондоне, когда она выходила с отеля. На леди Гаге был черный однобортный смокинг с вырезами на талии и вышивкой в виде хрустальных капель от бренда Alexander McQueen. Наряд она дополнила высокими сапогами с сеткой и кристаллами из коллекции Arc весна-лето 2022.

Также в этом аутфите присутствовали и другие аксессуары: черная сумка Lady Lock от Gucci с бамбуковой ручкой и крупные серьги каплевидной формы, которые красиво перекликались с вышивкой на ее вещах.

Леди Гага / Getty Images

Кстати, на смокинге звезды была небольшая красная брошка в виде красного мака. Что означает это украшение и почему британцы и гости страны его носят, мы рассказывали в этом материале: "Брошь "Красный мак".

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