Смело: Камила Кабельо пришла на музыкальную церемонию в прозрачном бюстгальтере из жемчуга

24-летняя кубино-американская певица и актриса сияла на красной дорожке в пикантном аутфите.

Камила Кабельо посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию вручения премии "Грэмми".

Перед фотокамерами артистка предстала в смелом образе. На ней было платье от бренда PatBo, состоявшее из черной длинной юбки и изысканного прозрачного бюстгальтера из жемчуга, украшенного на уровне сосков белыми цветами из пайеток.

Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

Высокий разрез позволил красавице демонстрировать стройные ноги. Она была обута в черные босоножки на высокой платформе и каблуке от Stuart Weitzman.

Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

Кабельо распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук жемчужными серьгами Mikimoto.

Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

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