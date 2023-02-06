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Смело: Камила Кабельо пришла на музыкальную церемонию в прозрачном бюстгальтере из жемчуга

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
477
Время на прочтение
1 мин
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Смело: Камила Кабельо пришла на музыкальную церемонию в прозрачном бюстгальтере из жемчуга

Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

24-летняя кубино-американская певица и актриса сияла на красной дорожке в пикантном аутфите.

Камила Кабельо посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию вручения премии "Грэмми".

Перед фотокамерами артистка предстала в смелом образе. На ней было платье от бренда PatBo, состоявшее из черной длинной юбки и изысканного прозрачного бюстгальтера из жемчуга, украшенного на уровне сосков белыми цветами из пайеток.

Камилла Кабельо / © Associated Press
Камилла Кабельо / Фото: Associated Press
Камилла Кабельо / © Associated Press
Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

Высокий разрез позволил красавице демонстрировать стройные ноги. Она была обута в черные босоножки на высокой платформе и каблуке от Stuart Weitzman.

Камилла Кабельо / © Associated Press
Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

Кабельо распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук жемчужными серьгами Mikimoto.

Камилла Кабельо / © Associated Press
Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
477
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