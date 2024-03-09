Смело: канадская художница без бюстгальтера позировала перед фотографами на ивенте

Канадская художница Петра Коллинза в провокационном образе появилась на вечеринке Saint Laurent x Vanity Fair x NBCUniversal в честь фильма "Оппенгеймер". Ивент прошел в частной резиденции в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами девушка предстала во всем черном. На ней была длинная юбка и прозрачное боди, под которым не было бюстгальтера. Петра без комплексов демонстрировала всем свою обнаженную грудь.

Петра Коллинза / Фото: Getty Images

Образ Коллинз дополнила капроновыми колготами, черными туфлями и черной сумочкой с золотыми ручками-цепочками. У нее была волнистая укладка, лаконичные золотые серьги в ушах и отсутствовал макияж.

Напомним, на вечеринку без бюстгальтера пришла также Зои Кравиц. Она тоже смело сверкала сосками перед собравшимися.

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