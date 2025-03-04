Смело: комик Никки Глейзер в "голом" платье с кружевом появилась на вечеринке

Американская комик Никки Глейзер посетила вечеринку Vanity Fair Oscar в Беверли-Хиллз, где продемонстрировала откровенный аутфит.

Никки Глейзер / Фото: Associated Press

Перед фотографами она предстала в "голом" черном кружевном платье макси от бренда Valdrin Sahiti. Наряд имел узкие бретельки, пикантное декольте и бархатные полоски. В этом луке Никки сверкнула черным бельем.

Никки Глейзер / Фото: Associated Press

Образ Гейзер дополнила прической с мягкими локонами, макияжем с акцентом на глазах, бордовым маниюкром и бриллиантовыми кольцами и браслетом. Обута она была в черные босоножки.

Никки Глейзер / Фото: Associated Press

Напомним, на пати Vanity Fair Oscar в "голом" платье появилась также Эмили Ратажковси и Кендалл Дженнер.

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