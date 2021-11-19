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Смело: мексиканский артист в прозрачном комбинезоне сверкнул трусами на красной дорожке

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Смело: мексиканский артист в прозрачном комбинезоне сверкнул трусами на красной дорожке

Markos D1 / Getty Images

Музыкальный исполнитель Markos D1 надел на церемонию комбинезон-сетку с крестами.

В Лас-Вегасе состоялась 22-я ежегодная церемония вручения латинской премии Грэмми - Latin Grammy Awards. На красной дорожке в этот вечер было много знаменитостей. Некоторые из них решили привлечь к себе внимание провокационными луками. Среди таких был и мексиканский певец Markos D1.

Markos D1 / © Getty Images
Markos D1 / Getty Images

Мужчина появился перед камерами в черном комбинезоне-сетке с большими блестящими крестами, сквозь который он сверкнул нюдовыми трусами.

Сверху артист надел черную шубу. Аутфит Markos D1 дополнил черными кроссовками. На шее у него висела широкая серебристая цепочка, а на пальцах были кольца.

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