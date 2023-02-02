Смело: литовская модель прогулялась по улицам Майами в прозрачном платье

В объектив папарацци попала литовская модель Деймонте Гуобайт. Блондинка гуляла по улицам Майами в провокационном образе.

На манекенщице было черное длинное прозрачное платье с глубоким декольте и высоким разрезом, под которым на ней было черное бикини. В этой наряде можно хорошо рассмотреть стройную и сексуальную фигуру Дейманте.

Дейманте Гуобайт / Фото: Getty Images

Свой лук девушка дополнила черными кожаными шлепками и очками-авиаторами. Волосы Гуобайт распустила, сделала нежный макияж и была без украшений. В руке модель держала зеленый рельефный клатч.

Напомним, американская модель Сара Роллинс на улицах Лос-Анджелеса похвасталась пышным бюстом в прозрачном топе, под который она надела красный бюстгальтер.

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