Смело: мексиканская певица в "голом" платье и без бюстгальтера пришла на вечеринку

София Рейес / © Getty Images

Мексиканская певица и автор песен София Рейес посетила вечеринку ювелирного бренда Chopard, организованную по случаю запуска новой коллекции украшений Ice Cube.

Девушка привлекла к себе внимание смелым образом. Она была одета в "голое" белое кружевное платье с рукавами "баранья нога", под которое надела только кружевные трусы черного цвета.

Атфит Рейес дополнила черными лакированными остроносыми туфлями. Волосы она уложила волнами и собрала его сзади, выпустив спереди пряди, сделала макияж смоки айс, украсила уши серьгами-люстрами с красными и бирюзовыми камнями, а руку - коктейльным кольцом с камнями.