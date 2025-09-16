- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
Смело: мексиканская певица в "голом" платье и без бюстгальтера пришла на вечеринку
29-летняя София Рейес продемонстрировала на ивенте самый откровенный аутфит.
Мексиканская певица и автор песен София Рейес посетила вечеринку ювелирного бренда Chopard, организованную по случаю запуска новой коллекции украшений Ice Cube.
Девушка привлекла к себе внимание смелым образом. Она была одета в "голое" белое кружевное платье с рукавами "баранья нога", под которое надела только кружевные трусы черного цвета.
Атфит Рейес дополнила черными лакированными остроносыми туфлями. Волосы она уложила волнами и собрала его сзади, выпустив спереди пряди, сделала макияж смоки айс, украсила уши серьгами-люстрами с красными и бирюзовыми камнями, а руку - коктейльным кольцом с камнями.