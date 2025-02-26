Смело: модель Амелия Грей блеснула обнаженной грудью на показе в Милане

Американская модель Амелия Грей приняла участие в показе новой коллекции бренда Dsquared2, который прошел в рамках Недели моды в Милане.

Девушка продефилировала в смелом образе. На ней был обтягивающий прозрачный комбинезон с длинными рукавами цвета шампань, расшитый пайетками, бахромой с пайетками и перьями. Под него красавица надела белые стринги.

Амелия Грей / Фото: Getty Images

А поскольку под нарядом не было бюстгальтера – Амелия сверкала перед присутствующими своей красивой обнаженной грудью.

У Грей были распущены волосы и был макияж с акцентом на глазах.

Кстати, образ Амелии был вдохновлен платьем Шер, созданным модельером Бобом Маки, в котором она появилась на Met Gala в 1974 году.

Напомним, это не впервые, когда Амелия Грей обнажает свою грудь. На показ бренда Saint Laurent в Париже она пришла в черной кожаной юбке и черном боди в сетку, в котором она оголила свой бюст.

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