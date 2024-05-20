Смело: модель в "голом" платье и без бюстгальтера появилась на вечеринке

Блондинка блеснула обнаженной грудью на ивенте в Нью-Йорке.

Модель Sports Illustrated Swimsuit Кэти Остин побывала на вечеринке бренда купальников, на которой представили новую коллекцию.

Для своего появления красавица выбрала провокационный лук. Она надела полностью прозрачное черное платье макси с американской проймой, украшенное стразами. Под нарядом были только черные стринги. А вот соски она спрятала под нюдовыми наклейками.

В такой одежде она смогла продемонстрировать свою стройную фигуру.

Кэти Остин / Фото: Getty Images

Аутфит Остин дополнила босоножками цвета металлик. Она сделала элегантную прическу, выпустив спереди пряди, макияж с длинными ресницами и молочные маникюр и педицюр.

Напомним, эту вечеринку также посетила американская гимнастка и звезда соцсетей – Оливия Данн, которая появилась в черный комбинезон с широкими брюками и сексуальным декольте. На талии были прозрачные вставки, украшенные камнями и бахромой с блестками

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