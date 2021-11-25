Смело: мужчина в платье с высоким разрезом от Андре Тана произвел фурор на премьере фильма в Киеве

Смело: мужчина в платье с высоким разрезом от Андре Тана произвел фурор на премьере фильма в Киеве

Гость премьеры фильма "Дом Гуччи" пришел в элегантном платье от Atelier Andre Tan.

Уже давно никого не удивляет тот факт, что мужчины носят женскую одежду, в которой они чувствуют себя комфортно и гармонично. Каждое светское мероприятие и красная дорожка на Западе не обходится без мужчин в женских образах, которые составляют достойную конкуренцию дамам.

И вот эта модная тенденция докатилась и до Украины. Вчера, 24 ноября, на долгожданной премьере фильма Ридли Скотта – "Дом Гуччи" наше внимание привлек мужчина в эффектном образе.

Красавец с серо-голубыми глазами по имени Константин появился на ивенте в элегантном черном платье макси от Atelier Andre Tan с верхом-сеткой, украшенной кристаллами, и такими же рукавами.

Фото B&H Film Distribution

Instagram konstantine.ed

Наряд прекрасно сидел на мужчине. Высокий разрез позволил ему продемонстрировать свои мускулистые и мохнатые ноги с маленькой татуировкой в виде насекомого.

Платье Константин сочетал с черными туфлями с серебряными цепями.

С этим эпатажным и крутым мужчиной даже Джамала не сдержалась, чтобы не заселфиться.

Instagram konstantine.ed

В своем Instagram Stories он выложил снимки, где хвастается нарядом и кольцом с огромным камнем Swarovski.

Instagram konstantine.ed

Свой аутфит от завершил взъерошенной укладкой.

Instagram konstantine.ed

К слову, в Голливуде многие мужчины носят женскую одежду. К примеру, американский 52-летний актер, певец и драматург Билли Портер всегда появляется на публике в эффектных женских нарядах. Мимо не проходит ни одна камера, а Билли всегда радуется такому вниманию.

Билли Портер / Associated Press

Билли Портер / Associated Press

Билли Портер / Getty Images

Билли Портер / Getty Images

Билли Портер / Getty Images

Билли Портер / Associated Press

Билли Портер / Getty Images

Американский парикмахер, телеведущий и небинарная персона (это человек, не чувствующий себя исключительно женщиной или исключительно мужчиной) – Джонатан Ван Несс просто обожает женские луки. Он носит эффектные платья, яркие юбки, прозрачные топы и охотно позирует в эпатажных аутфитах перед фотографами на ивентах.

Джонатан Ван Несс / Associated Press

Джонатан Ван Несс / Associated Press

Джонатан Ван Несс / Getty Images

Джонатан Ван Несс / Getty Images

Джонатан Ван Несс / Getty Images

Джонатан Ван Несс / Getty Images

Джонатан Ван Несс / Getty Images

А американский инженер из Германии — Марк Брайан — носит женскую одежду и каблуки в повседневной жизни. Марк – натурал. Он описывает себя, как счастливого женатого мужчину, отца и дедушку, который любит автомобили Porsche и красивых женщин. Но в то же время ему также нравится носить стильные вещи, в частности высокие шпильки и юбки.

Брайан миксует деловые мужские рубашки с обтягивающими юбками-карандашами, цветными колготами и каблуками.

Любит эпатировать публику своими провокационными луками солист итальянской группы Maneskin - Дамиано Давид.

На церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021 он предстал в прозрачной черной рубашке с люрексом, которую завязал на торсе, чулках в сетку на кожаном поясе, лакированных ботфортах на каблуке и высоких лакированных перчатках. На мужчине также были кружевные черные трусы.

Манескин / Associated Press

Как видим, когда-то революционным было то, что женщины одевали мужские наряды, а сейчас – все наоборот.

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