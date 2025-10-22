- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- 220
- 1 мин
Смело: Наоми Уоттс в прозрачном топе и без бюстгальтера позировала на ивенте в Париже
Актриса в провокационном образе total black презентовала свою новую работу.
Наоми Уоттс посетила премьеру юридического драматического сериала «Все честно» (All’s Fair) на Disney+, в котором она снялась. Там звезда появилась в смелом образе.
На актрисе был черный наряд от бренда Valentino из кутюрной коллекции весна-лето 2025. Он состоял из юбки, которая ниже колен была украшена 3D-декором, и прозрачного кружевного топа с высокой горловиной, длинными рукавами и большим вырезом спереди, под которым не было бюстгальтера.
Лук Наоми дополнила черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках. Звезда сделала красивую укладку с локонами, макияж с розовой помадой и маникюр цвета гнилой вишни. Атфит Уоттс завершила бриллиантовыми украшениями.
Напомним, на премьере сериала была также Ким Кардашьян, которая сияла в ледяно-голубом платье 25-летней давности от Christian Dior.