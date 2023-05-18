Смело: немецкая актриса без бюстгальтера позировала на Каннском кинофестивале

Многие звездные красавцы, чтобы привлечь к себе внимание на мероприятии, выбирают откровенные аутфиты.
Немецкая актриса Лилли Круг посетила показ фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы" на Каннском кинофестивале.
На красной дорожке она предстала в соблазнительном образе. На Лилле было светлое платье до пола с очень длинными рукавами, напоминавшими крылья.
Наряд имел откровенное декольте и на ней не было бюстгальтера. Обнаженная грудь Круг прикрыла цветочными аппликациями, хотя сквозь них один сосок все-таки был заметен.
Актриса сделала высокий хвост, накрутив его, нежный макияж и украсила уши длинными золотыми серьгами.
Напомним, а французская актриса Фредерик Бель пришла на кинофестиваль в "голом" платье и без белья.
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