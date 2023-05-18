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Смело: немецкая актриса без бюстгальтера позировала на Каннском кинофестивале

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
457
Время на прочтение
1 мин
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Смело: немецкая актриса без бюстгальтера позировала на Каннском кинофестивале

Лилли Круг / Фото: Getty Images

Многие звездные красавцы, чтобы привлечь к себе внимание на мероприятии, выбирают откровенные аутфиты.

Немецкая актриса Лилли Круг посетила показ фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы" на Каннском кинофестивале.

На красной дорожке она предстала в соблазнительном образе. На Лилле было светлое платье до пола с очень длинными рукавами, напоминавшими крылья.

Лилли Круг / © Getty Images
Лилли Круг / Фото: Getty Images

Наряд имел откровенное декольте и на ней не было бюстгальтера. Обнаженная грудь Круг прикрыла цветочными аппликациями, хотя сквозь них один сосок все-таки был заметен.

Лилли Круг / © Getty Images
Лилли Круг / Фото: Getty Images

Актриса сделала высокий хвост, накрутив его, нежный макияж и украсила уши длинными золотыми серьгами.

Напомним, а французская актриса Фредерик Бель пришла на кинофестиваль в "голом" платье и без белья.

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Дата публикации
Просмотры
457
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