Смело: немецкий артист в прозрачном костюме с пайетками блеснул трусами на красной дорожке

Наш герой выбрал для своего выхода гламурный образ, в котором он точно не остался незамеченным.
Артист, ведущий и специальный посл Европейского парламента по вопросам LGBTQ — Риккардо Симонетти — посетил гала-вечер "Сердце детям" от состоявшейся в Берлине благотворительной организации Ein Herz fuer Kinder.
На красной дорожке Риккардо появился в довольно смелом аутфите. На нем был бежевый прозрачный костюм, щедро расшитый бисером и пайетками. Сквозь тонкую ткань брюк просвечивалось его белье.
Аутфит Симонетти дополнил черными ботильонами на высокой платформе, усыпанной стразами.
Артист собрал волосы в скромную прическу, накрутил локоны, сделал макияж смоки айс со стразами и украсил уши золотыми серьгами с бриллиантами. На шее у него была золотая цепочка, а на руках – золотой браслет, часы и перстень.
Напомним, на многих светских мероприятиях можно увидеть мужчин, сияющих в роскошных стильных женских нарядах. Часто их аутфиты гораздо эффектнее, чем у женщин.
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