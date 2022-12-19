Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Смело: немецкий артист в прозрачном костюме с пайетками блеснул трусами на красной дорожке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
742
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Смело: немецкий артист в прозрачном костюме с пайетками блеснул трусами на красной дорожке

Риккардо Симонетти / Фото: Getty Images

Наш герой выбрал для своего выхода гламурный образ, в котором он точно не остался незамеченным.

Артист, ведущий и специальный посл Европейского парламента по вопросам LGBTQ — Риккардо Симонетти — посетил гала-вечер "Сердце детям" от состоявшейся в Берлине благотворительной организации Ein Herz fuer Kinder.

На красной дорожке Риккардо появился в довольно смелом аутфите. На нем был бежевый прозрачный костюм, щедро расшитый бисером и пайетками. Сквозь тонкую ткань брюк просвечивалось его белье.

Риккардо Симонетти / © Getty Images
Риккардо Симонетти / Фото: Getty Images

Аутфит Симонетти дополнил черными ботильонами на высокой платформе, усыпанной стразами.

Артист собрал волосы в скромную прическу, накрутил локоны, сделал макияж смоки айс со стразами и украсил уши золотыми серьгами с бриллиантами. На шее у него была золотая цепочка, а на руках – золотой браслет, часы и перстень.

Напомним, на многих светских мероприятиях можно увидеть мужчин, сияющих в роскошных стильных женских нарядах. Часто их аутфиты гораздо эффектнее, чем у женщин.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
742
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация