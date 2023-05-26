Смело: нидерландская модель в "голом" платье засветила грудь и ягодицы на красной дорожке

В этом году на кинофестивале в Каннах очень много знаменитостей в откровенных образах.

Нидерландская модель Синди Кимберли не оставила места для фантазии и появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в "голом" платье с кристаллами, глубоким декольте, американской проемом и небольшим шлейфом.

Синди Кимберли / Фото: Associated Press

Платье-сетка абсолютно ничего не прикрывало. Поскольку Синди была без бюстгальтера, то она без комплексов сверкала грудью перед фотографами.

Синди Кимберли / Фото: Associated Press

Модель также решила продемонстрировать свои упругие ягодицы в черных стрингах и татуировку на обнаженной спине.

Синди Кимберли / Фото: Associated Press

Образ Кимберли дополнила гладким пучком, оставив тоненькую прядь на лбу, насыщенным вечерним макияжем, лаконичными серьгами и длинным молочным маникюром.

Синди Кимберли / Фото: Associated Press

Напомним, а другая модель – Лейла Депина – также выбрала для своего выхода провокационное платье-сетку, в котором блеснула обнаженной грудью.

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