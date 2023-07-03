Смело: обнаженная экс-"ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер похвасталась упругими ягодицами

Жозефин Скривер опубликовала в Instagram откровенные снимки из фотосессии авторства Cameron Hammond. Съемки проходили либо до беременности модели, либо на первых месяцах.

Перед объективом фотокамеры Скривер предстала полностью обнаженной. Она мылась в душе под открытым небом. Красавица продемонстрировала свою идеальную подтянутую фигуру и упругие ягодицы.

Жозефин также блеснула грудью, которую намылила пеной.

Напомним, Жозефин Скривер подтвердила свою беременность появлением на красной дорожке кинофестиваля в Каннах. Модель показала беременный живот в черном асимметричном платье с вырезами по бокам и небольшим шлейфом.

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