Смело: обнаженная экс-"ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер похвасталась упругими ягодицами

30-летняя модель и экс-ангел Victoria's Secret взбудоражила воображение фолловеров пикантными снимками.
Жозефин Скривер опубликовала в Instagram откровенные снимки из фотосессии авторства Cameron Hammond. Съемки проходили либо до беременности модели, либо на первых месяцах.
Перед объективом фотокамеры Скривер предстала полностью обнаженной. Она мылась в душе под открытым небом. Красавица продемонстрировала свою идеальную подтянутую фигуру и упругие ягодицы.
Жозефин также блеснула грудью, которую намылила пеной.
Напомним, Жозефин Скривер подтвердила свою беременность появлением на красной дорожке кинофестиваля в Каннах. Модель показала беременный живот в черном асимметричном платье с вырезами по бокам и небольшим шлейфом.
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