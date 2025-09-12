- Дата публикации
Смело: Оливия Уайлд в прозрачном боди и без бюстгальтера пришла на фэшн-шоу
Актриса в черном ансамбле с пикантным акцентом посетила Нью-Йоркскую неделю моды.
Оливия Уайлд посетила показ бренда Michael Kors, который состоялся в Terminal Warehouse в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Для своего появления звезда выбрала смелый образ total black. На ней был жакет оверсайз, прозрачное боди, под которым не было бюстгальтера, капроновые колготы и юбка на пуговицах, из которых застегнуты были лишь несколько верхних.
Аутфит Уайлд дополнила черными кожаными высокими сапогами на танкетке и черными солнцезащитными очками. Волосы актриса распустила, уложив их в мягкие волны, и сделала макияж в натуральных оттенках.
Напомним, Оливия Уайлд в платье с V-образным вырезом появилась на кинофестивале в Италии.